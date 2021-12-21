Rusya'dan skandal hamle!

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'ndeki Türklerin yaşamlarını, kültürlerini belgeselleştirmek için çekim yapan GZT editörleri Türk gazeteciler Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak gözaltına alındı.

Kaldıkları otelin önünde 16 Aralık'ta Rusya "aşırıcılıkla mücadele" birimi tarafından gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak'ın eşyalarına el konuldu, bütün verileri silindi ve kendilerine "casusluk" suçlaması yöneltildi.

Hakasya'nın başkenti Abakan'daki "geri gönderme merkezine" getirilen ve ayrı hücrelere konulan Kenzhetay ve Karaçak'ın 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınan gazetecilerden gelen bilgilere göre, Rus makamları 10 günlük sürenin uzaması için süreci yavaşlatıyor.

GZT yöneticilerinden edinilen bilgilere göre, Kenzhetay ve Karaçak gözaltında kötü koşullarda tutuluyor.

Kenzhetay ve Karaçak'ın kaldıkları hücrelerde ısıtma ve sıcak su bulunmuyor, günde iki kez hava almaları için dışarı çıkmalarına müsaade ediliyor. Gazetecilerin telefonları görevlilerce sürekli kontrol ediliyor, kaldıkları hücreler 7/24 kamerayla izleniyor. Gazetecilerin yiyecek ve içecek ihtiyacını durumlarından haberdar olan Hakasya'daki Türkler karşılıyor.

Rus basını, Kenzhetay ve Karaçak'ın Rus karşıtı propaganda yürüttüklerini iddia ediyor.

Kenzhetay ve Karaçak daha önce de çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınmış, para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.