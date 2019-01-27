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Rusya'dan skandal açıklama: Türkiye anlaşmaları uygulamıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi Mutabakatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye İdlib’le ilgili anlaşmaları tam olarak uygulamıyor" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 15:59
Rusya'dan skandal açıklama: Türkiye anlaşmaları uygulamıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye sınırındaki eylemlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etmemesi gerektiğini söyledi. Peskov, Türkiye’nin İdlib’le ilgili anlaşmaları tam olarak uygulamadığını vurguladı.

Rossiya-1 televizyonundaki Moskova. Kremlin. Putin programında konuşan Peskov, 1998 yılında Ankara ile Şam arasında, Türkiye’nin Suriye sınır bölgesinde bulunan teröristlere karşı küçük sınırötesi operasyonlar gerçekleştirebilmesini öngören Adana Mutabakatı'nın imzalandığını hatırlattı.

"İdlib’le ilgili anlaşmalar anlaşmalar tam olarak uygulanmıyor"

Peskov, "Önemli olan bu uygulamanın hiçbir şekilde sınırda devlet dışı bölgesel oluşumların meydana gelmesine yol açmaması ve böylece Suriye’nin toprak ve siyasal bütünlüğünü tehdit etmemesi" dedi.

Peskov, Türkiye ile İdlib konusunda varılan anlaşmanın tam olarak uygulanmadığını söyledi. Peskov "İdlib’le ilgili anlaşmalar anlaşmalar tam olarak uygulanmıyor. (Rusya ile Türkiye liderleri arasındaki) Basın toplantısında da Rusya tarafından belli problemlere dikkat çekilmişti" dedi.

Endişe verici olarak görülüyor

Bölgedeki durumun hem Moskova hem de Şam için endişe verici olduğunu belirten Peskov, "Türk partnerlerimiz dikkatlerini sürekli İdlib'in üzerinde olduğunu, çalışmaların sürdüğünü belirtiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:59
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Peskov
  4. Rusya
  5. İdlib

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