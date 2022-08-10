Rusya’dan sipariş yağdı, ülkeye para aktı

Yeni Akit/Ankara

Mevcut pazarlarının yanı sıra, hedef pazarlarda da önemli artışlar kaydettiklerini belirten Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer, Rusya’dan önemli siparişler aldıklarını belirtti. Gelen siparişler neticesinde Temmuz ayında Rusya pazarında yüzde 226,4’lük artış kaydederek 19,8 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Kılıçer, “Savaşın sona ermesi durumunda başlayacak olan yeniden yapılanma süreci, özellikle sektörümüz için büyük fırsatları da beraberinde getirebilir. Yılsonunda hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz” dedi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3’lük artış

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 550 milyon dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında yüzde 19,1’lik artışla 144 milyar dolara, son 12 aylık ihracatta ise yüzde 23,6’lık artışla 248,4 milyar dolara ulaşıldı. Yılın ilk 7 ayında da büyüme göstererek, 7’de 7 yapan Türkiye ihracatına mobilya sektörü de önemli destek verdi. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılının temmuz ayına kıyasla yüzde 20,1 oranında artış göstererek, 607 milyon 118 bin dolara ulaştı ve en başarılı 10’uncu sektör oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) de bu dönemde yüzde 0,3’lük artışla 63 milyon 45 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ilk 7 aylık verilerine bakıldığında ihracattaki büyüme dikkat çekiyor. 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılına kıyasla yüzde 27,3 oranında artış göstererek 4 milyar 728 milyon 598 bin dolar oldu ve sektörün 2022 yılı hedefi olan 8 milyar doların hedefine bir adım daha yaklaşıldı. Aynı dönem içinde AKAMİB yüzde 10,4 artış ile 538 milyon 717 bin dolar ihracat sağladı.

“Savaş sonrası yeniden yapılanma süreci fırsatları beraberinde getirebilir”

Mevcut pazarlarda büyümenin yanı sıra hedef pazarlarda önemli artışlar kaydettiklerini belirten AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer; dünya genelinde yaşanan resesyon krizinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri, yüksek enerji fiyatları gibi küresel gelişmelerin ticareti etkilediği bir dönemde pazar çeşitliliği sağlamaların faydalarını gördüklerini söyledi. Sektörün temmuz ayında Rusya’dan çok büyük siparişler aldığına dikkat çeken Kılıçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelen siparişler neticesinde temmuz ayında Rusya pazarında yüzde 226,4’lük artış kaydederek 19,8 milyon dolarlık ihracata imza attık. Savaşın sona ermesi durumunda başlayacak olan yeniden yapılanma süreci, özellikle sektörümüz için büyük fırsatları da beraberinde getirebilir. İhracatçılarımızın bunu iyi takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu pazarda büyümeye devam edeceğiz. Yılın ilk 7 ayını hem AKAMİB hem de Türkiye geneli olarak iyi bir noktada tamamladık. 2022 yılının sonunda hedeflerimizi gerçekleştireceğimize dair inancımız tam. Her zaman söylediğimiz gibi, Türk ürünlerini tanıtma misyonumuzu, farklı pazarlarda ihracatımızı artırma çalışmalarımız için kıta kıta gezerek yapacağız.”

Rusya’ya yüzde 226’lık artış

Türkiye geneli sektörün 2022 yılı temmuz ayı ihracat rakamlarına göre değer bazında en başarılı pazar yine Irak oldu. Irak’a yapılan ihracat yüzde 2’lik artışla 68,8 milyon dolara ulaştı. Irak’ı 36,8 milyon dolarla İsrail, 34 milyon dolarla Birleşik Krallık, 27,8 milyon dolarla ABD ve 24,2 milyon dolarla Almanya izledi. En dikkat çekici artış ise yüzde 226,4’lük artışla 19,7 milyon dolar ihracat yapılan Rusya oldu. 2022 yılı Ocak – Temmuz dönemi Türkiye geneli ihracat rakamları incelendiğinde ise en çok artış yüzde 120,4 oranında Yunanistan’a yapılırken, ilk 10 içinde tüm ülkelere ihracat artışı kaydedildi. AKAMİB’in 2022 yılı temmuz ayı ihracatında Irak yine ilk sırada yer aldı. Irak’ı sırasıyla; İsrail, Birleşik Devletler, Almanya ve Katar takip etti. Bu ayda en çok artış yüzde 166,1 ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan ihracatta gerçekleşti. İlk 7 ayda ihracatın ilk sırasında Irak yer aldı. İlk 10 ülke arasında en çok artış da yüzde 124 ile Katar’a yapıldı. Hedef pazarlardan ABD’ye yapılan ihracat ise yüzde 47,2 oranında artış kaydetti.

Diğer ahşap mamulleri de hızla büyüyor

Sektörün temmuz ayı ihracatında alt grup bazında ilk sırayı kağıt-karton ve matbu yayınlar aldı. Bu grupta değer bazında yaklaşık yüzde 35,2’lik artış sağlandı. Ocak-Temmuz ihracat rakamları incelendiğinde ise en çok artışın yüzde 37,8 ile yine kağıt-karton ve matbu yayınlar ürün grubunda yaşandığı görüldü. Mobilyalar grubunda da yüzde 14,8 oranında artış gerçekleşti. AKAMİB’in 2022 yılı temmuz ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise mobilyalar ürün grubu yüzde 2,2 düşüşle ilk sırada yer aldı. Alt gruplar içerisinde diğer ahşap mamulleri grubunda yüzde 42,8 oranında artış olduğu görüldü. Ocak-Temmuz dönemi ihracat rakamları incelendiğinde ise ilk sırada yine mobilyalar ürün gurubu yer alırken en çok artış yüzde 49,4 ile diğer ahşap mamulleri ürün grubunda gerçekleşti.