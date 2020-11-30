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Dünya Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:49:00 -
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da bir sahra hastanesi kurdu. Tıbbi birlikleri Stepanakert’teki havalimanına konuşlandırıldı.

Gazetecilere konuşan Rus tıbbi birimin yöneticisi Yaroslav İvanov, “Öncelikle Rus barış güçlerine tıbbi destek vermeye odaklanmış durumdayız" dedi.

İvanov, sahra hastanesinde yoğun bakım üniteleri, laboratuvar teşhis odası, ameliyathane, diş ve göz hastalıkları birimi bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın bölgeye açık açık yerleşmesi Azerbaycanlı vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor.

Diğer yandan Rus askeri mühendisler Şuşa-Lısogorskiy yolunda yaklaşık 3 kilometrelik bir alanda patlayıcı temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Gün içinde 100’den fazla patlayıcı bulundu ve imha edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

 

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