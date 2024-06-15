Rusya'dan Sinop açıklaması: Türkiye'ye ilettik, oraya talibiz

Rusya Federasyonu Devlet Duması heyeti, enerji sektöründeki öncelikli iş birliği alanlarını görüşmek üzere, Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy ve TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arşba ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla buluştu. Zavalnıy, ziyaret programlarının, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının yerinde takibini sağlamak amacıyla başladığını dile getirdi. Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2025'te devreye alınması için büyük gayretle çaba sarf edildiğini belirten Zavalnıy, "Akkuyu NGS dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacaktır çünkü bu santral için çok özel bir tasarım yapıldı." ifadesini kullandı.

Görüşülen konulardan biri doğalgaz merkezi

Zavalnıy, ziyaretlerinin ikinci aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştükleri bilgisini paylaşarak iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi. Mevcut ilişkilerin üst seviyeye taşınmasının hedeflendiğini ifade eden Zavalnıy, "Çok fazla konuyu görüşme fırsatımız oldu. Türkiye'de bir doğal gaz hub’ının oluşturulması, görüşülen konulardan biri. Faaliyette olan Türk Akım boru hattı üzerinden 13 milyar metreküp doğal gaz aktarımı yapılıyor. Avrupa ülkelerinin bizim gazımıza ilgisinin giderek artmakta olduğunu dikkate aldığımızda Türkiye bu iş birliğinde menfaati doğrultusunda rol üstlenecektir ve her iki ülkenin ihtiyaçlarını karşılamış olacaktır.” diye konuştu.

Sinop'ta kurulacak nükleer tesise de talibiz

Türkiye’nin ikinci ve üçüncü nükleer santralleri ile ilgili soruya yanıt veren Zavalnıy, “Sinop nükleer güç santrali inşasında yer almak istiyoruz. Yüzde 50-50 ortaklık düşünülüyor. Bir finansman sağlanması düşünülüyor. Ana yüklenici yine Türk tarafı olacak. Rus tarafından önerisi olacak. Türk yetkililer, Kore ve Çinlilerle görüşme olduğunu ve henüz sonuçlanmadığını söylediler. Rusya’nın Akkuyu deneyimi göz önünde bulundurulacaktır. İkincisi de en güvenilir ve en yeni teknoloji kullanılıyor. Üçüncüsü yerlileştirme. Dördüncüsü Rus tarafından halihazırda yetkin kadrosu. Yüzde 90 Rus tarafı tercih edilecektir diye düşünüyoruz.” dedi.

Yakın Doğu, belki Afrika ülkelerine ve piyasalarına birlikte çıkabileceğimiz bir takım ürünlerin üretimine de geçebiliriz

Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy, Türkiye ve Rusya arasında gelecek yıllarda işbirliği yapılabilecek konular arasında hidroelektrik üretimdeki ekipmanların yenilenmesi ve modernizasyonu, kömür yataklarının olduğu bölgelerde kömür kaynaklı enerji üretimi, güneş enerjisi üretimi ve rezervlerin araştırılması gibi konular olduğunu aktararak, "Dolayısıyla burada imkanlarımızı, olanaklarımızı birleştirerek belki Yakın Doğu, belki Afrika ülkelerine ve piyasalarına birlikte çıkabileceğimiz bir takım ürünlerin üretimine de geçebiliriz." dedi.

3 ayda bir görüşme kararı aldık

TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Arşba da ziyaretleri kapsamında Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile de görüştüklerini aktararak ilişkilerin üst seviyeye taşınması amacıyla iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin daha sık ve düzenli şekilde yürütülmesi için her iki tarafın da özen göstereceğini, 3 ayda bir görüşme kararı aldıklarını söyledi.

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Kaynak: AYDINLIK