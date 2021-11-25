Rusya'dan savaş duyurusu! NATO'dan jet cevap

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaptığı yığınak AB ve ABD'nin tepkisini çekerken Rusya'dan konuya ilişkin en net açıklama Kremlin danışmanı Fyodor Lukyanov'dan geldi. Kremlin'e danışmanlık yapan dış politika uzmanı Lukyanov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin verilmeyeceğine dair kesin garanti vermediği takdirde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını açıkladı.

Fyodor Lukyanov'un sözleri Rusya'nın neden Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair şimdiye kadarki en net açıklama.

'Eski güvenlik ilkeleri artık çalışmıyor'

Rusya Dışişleri Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı Lukyanov, çarşamba günü yayınlanan bir makalede Moskova'nın NATO'dan sözlü güvencelerden fazlasını isteyeceğini açıkça belirtti ve “Son gelişmeler eski güvenlik ilkelerinin artık çalışmadığını gösterdi” diye yazdı.

'Savaş tekrarlanabilir'

Lukyanov, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin yeni bir çatışmaya neden olacağı konusunda uyardı ve “Rusya sistemi değiştirmek ve yeni kırmızı çizgiler çizmek zorunda kalacak” dedi.

Moskova'nın kışkırtıldığını iddia eden danışman "Rusya ile Gürcistan arasındaki 2008 savaşına yol açan kumarın Ukrayna'da pekâlâ tekrarlanabileceğini" de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınır yakınındaki asker hareketliliğini, ayrılıkçılardan gelebilecek olası saldırılara karşı caydırıcı bir önlem olarak nitelemişti.

NATO 'Hazırız' dedi

ABD Deniz Piyadeleri'nden sorumlu Tuğgeneral Simon Doran, The Telegraph'a yaptığı açıklamada olası bir Rus işgaline karşı NATO'nun her zaman hazır olduğunu belirterek “Sadece potansiyel düşmanları caydırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda tüm ortaklarımıza ve müttefiklerimize, çağrılırsa burada olacağımıza dair güvence veriyoruz. Küresel olarak gelebilecek herhangi bir saldırganlıkla mücadele etmeye kesinlikle hazırız” dedi.