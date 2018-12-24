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Rusya'dan S-400 açıklaması!

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400 füze savunma sistemleri anlaşmalarının alıcı ülkelerin yerel para birimleriyle yapıldığını duyurdu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
Rusya'dan S-400 açıklaması!

Moskova'nın büyük silah anlaşmalarında doların payını azaltarak Rus rublesine ve partner ülkelerin para birimlerine geçiş yaptığını söyleyen Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400 füze savunma sistemleri anlaşmalarının alıcı ülkelerin para birimleri üzerinden yapıldığının altını çizdi.

Rus RBK gazetesine konuşan Manturov, doların Rus ekonomisindeki payını azaltma politikası izleyen Rusya'nın attığı adımlardan söz etti.

Büyük silah anlaşmalarında dolar yerine Rus rublesine ve partner ülkelerin para birimlerine geçiş yaptıklarını anlatan Manturov, şu anda doların alternatifinin euro olduğunu, doları yalnızca başka çıkış yolu kalmadığında kullandıklarını vurguladı.

Üç ülkeyle anlaşma yapıldı

"Rubleyle ödene yapılması dahil farklı yöntemler kullanıyoruz. Rublenin yanı sıra partner ülkelerin para birimlerini kullanıyoruz" diyen Manturov, S-400 füze savunma sistemleri anlaşmalarının alıcı ülkelerin para birimlerinden yapıldığını kaydetti.

Rusya, bugüne dek Türkiye, Çin ve Hindistan'la S-400 anlaşması imzaladı.

Putin destekledi

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'un mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
  1. Rusya
  2. Putin
  3. S-400

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