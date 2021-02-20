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Dünya Rusya'dan 'Reina saldırısı' açıklaması: Mali izlerini tespit ettik
Dünya

Rusya'dan 'Reina saldırısı' açıklaması: Mali izlerini tespit ettik

Rusya makamları, İstanbul'da 2017'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 01:25:00 -
Rusya'dan 'Reina saldırısı' açıklaması: Mali izlerini tespit ettik

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da, 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Teröristlere yardım ettiği belirlenen birçok kişi yakalanırken, saldırının düzenlenmesinde mali desteği olan kişi ve kurumların da peşine düşüldü.

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede, teröristlerin ve terör örgütlerinin mali yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2 bin 300'den fazla kişi ve kurum tespit edildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çihançin, "Kredi kurumlarıyla birlikte, terörizmle ilgili finansal faaliyetler yürüttüğü veya bu faaliyetlere katıldığından şüphelenilen 2 bin 300’den fazla kişi ve bin tüzel kişi tespit edildi." dedi.

"Türk meslektaşlarımızla bulduk"

Uluslararası terör örgütleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çihançin, "İçişleri Bakanlığı, FSB ve Türkiye'den meslektaşlarımızla birlikte, 2017'de İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulmayı başardık. Şimdi bizim da katılımımızla birlikte hem Türkiye’de hem de burada soruşturma yürütülüyor." açıklamasını yaptı.

39 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Ortaköy’de 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi 01.15’te düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi ise yaralanmıştı.

 

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