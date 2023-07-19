Rusya'dan oraya 'Kırım' misillemesi! İlan etti: Büyük hasar oluştuğu ortaya çıktı! 28 İHA daha yok edildi

Ukrayna Güney Operasyonel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’nın güney bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Karadeniz tarafından Odessa’ya 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Tüm füzeler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi. 21 Şahid İHA’sı Odessa bölgesinde düşürüldü.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzelerin vurulması sonucu oluşan patlama dalgası ve düşürülen füze parçaları nedeniyle liman altyapısının ve çok sayıda evin hasar gördüğü, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusların Ukrayna’ya güney yönünden 6 Kalibr füzesi ve 36 İHA ile saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçleri ve araçlarıyla 6 füzenin ve 32 İHA’nın imha edildiği belirtilerek “Kalibr seyir füzelerinin ve İHA’ların büyük çoğunluğu güneydeki Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde düşürülürken, diğerleri Donetsk, Harkiv ve Dnipro bölgelerinde vuruldu.” ifadelerine yer verildi.

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28 İHA etkisiz hale getirildi

Diğer taraftan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere 28 İHA ile “terör saldırısı” girişiminde bulunduğu belirtilerek bu saldırıların engellendiği kaydedildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 17 İHA’yı imha ettiği, 11'ini de elektronik harp araçlarıyla engellediği ifade edilen açıklamada, İHA’ların hedefine ulaşamadan düşürüldüğü aktarıldı.



Açıklamada, “Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Putin de 'karşılık verilecek' demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayarak, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur." ifadesini kullanmıştı.



Putin, Rusya'nın söz konusu saldırıya, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." diye konuşmuştu.



Rusya'dan misilleme açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’da Odessa ve Mıkolayiv şehirlerindeki hedeflere saldırı yaptığını duyurdu.

Açıklamada, “Bu gece, Rus ordusu, Odessa şehri yakınlarında, Rusya Federasyonu’na yönelik insansız deniz araçlarıyla terör eylemlerinin hazırlanmakta olduğu tesislere ve onların üretildiği tersaneye denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme saldırı düzenledi.” ifadeleri kullanıldı.



Bunun dışında Mıkolayiv ve Odessa şehirlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatına yakıt sağlayan yaklaşık 70 bin ton hacmindeki akaryakıt depolama tesislerinin yok edildiği kaydedilen açıklamada, “Planlanan tüm hedefler vuruldu. Yok edilen hedeflerde yangınlar ve patlamalar meydana geldi.” değerlendirmesi yer aldı.