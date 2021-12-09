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Dünya Rusya'dan önemli açıklama: Saldırı hazırlığı içinde olduğumuza...
Dünya

Rusya'dan önemli açıklama: Saldırı hazırlığı içinde olduğumuza...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, NATO ülkelerinin Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem verdiğini belirterek, "Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:22:00 - 2021-12-09 17:24:08
Rusya'dan önemli açıklama: Saldırı hazırlığı içinde olduğumuza...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Başkent Moskova’da yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin Batılı ülkelere yansımasına ve basında çıkan iddialara yanıt veren Gerasimov, “Ukrayna’ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi, Kiev’i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbass’ta ABD tarafından sağlanan Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili özellikle Batılı medya gruplarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yönündeki haberleri de yalanlayan Gerasimov, “NATO ülkeleri, Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan” diyerek iddialara tepki gösterdi.

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