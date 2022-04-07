Rusya'dan öldürülen Ukraynalılar için akılalmaz plan

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 43'üncü gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

"Bu sadece kanıtları saklama girişimidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Buça görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Zelenski, ''Rus ordusunun taktik değiştirdiği ve öldürülenleri işgal altındaki toprakların sokaklarından ve bodrumlarından çıkarmaya çalıştığı bilgisine sahibiz. Ukraynalıları öldürdü. Bu sadece kanıtları saklama girişimidir, başka bir şey değil. Ama başarılı olamayacaklar çünkü çok öldürdüler.'' ifadelerini kullandı.