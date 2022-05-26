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Medya Rusya’dan olay tehdit! Bir daha tekrarlanırsa…
Medya

Rusya’dan olay tehdit! Bir daha tekrarlanırsa…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, YouTube’un basın toplantılarını bir kez daha engellemesi durumunda Rusya’daki Batılı gazetecilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 15:13:00 - 2022-05-26 15:14:45
Rusya’dan olay tehdit! Bir daha tekrarlanırsa…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanlığının YouTube üzerinden yayınladığı günlük basın toplantılarının engellendiğini belirtti. Bu durumun bir daha tekrarlanması durumunda karşılık vereceklerini ifade eden Sözcü Zaharova, "Birkaç basın toplantım engellendi. Onlara şöyle dedik. Başka bir basın toplantısını engellerseniz, bir gazeteci veya ABD’li medya kuruluşu evine döner. Basın toplantısı bir daha engellenirse bir kişinin veya basın kuruluşunun ismini belirteceğiz, o da evine dönecek" ifadelerini kullandı.

Zaharova’nın açıklaması, Rus parlamentosunun bir Batılı ülkenin Rus medyasına "düşmanca" davranması halinde savcılara Moskova’daki yabancı medya bürolarını kapatma yetkisi veren yasa tasarısını kabul etmesinden günler sonra geldi.

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