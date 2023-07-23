Rusya’dan Odessa'ya saldırı: 1 ölü

Rusya, Ukrayna’nın tarihi liman kenti Odessa’ya füzeli saldırı gerçekleştirdi. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 4’ü çocuk 19 kişi yaralandı. Odessa Askeri Yönetimi, şehirdeki tarihi Spaso - Preobrazhensky Ortodoks katedralinin saldırılar sonucu ağır hasar gördüğünü açıkladı. Odessa Valisi Oleh Kiper sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canavarların bir başka gece saldırısı” ifadelerini kullanarak, 6 konut binasının saldırılar sonucu yıkıldığını duyurdu. Ukrayna’nın güney komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Odessa bölgesini en az 5 farklı füze türüyle vurduğu belirtildi.

DÜNYA MİRASI ODESSA

UNESCO tarafından bu yılın başında dünya mirası olarak kabul edilen Odessa’nın tarihi merkezinde bulunan şehrin en büyük katedrali Spaso - Preobrazhensky katedrali, 1808 yılında Yeni Rusya’nın ana kilisesi olarak belirlenmiş fakat 1936 yılında Sovyetler Birliği tarafından yıkılmıştı. Katedralin 1999 yılında başlayan yeniden inşası ise 2003 yılında tamamlanmıştı.