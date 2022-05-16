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Dünya Rusya'dan o ülkelere çok sert tehdit! Vaziyet alın, çarşı çok fena karışacak
Dünya

Rusya'dan o ülkelere çok sert tehdit! Vaziyet alın, çarşı çok fena karışacak

Rus Dışişleri ve Kremlin'den yapılan açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO adımına yönelik "Büyük bir hata olur" değerlendirmesi yapılırken, bu adımın Avrupa güvenliğine hizmet etmeyeceği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 14:04:00 -
Rusya'dan o ülkelere çok sert tehdit! Vaziyet alın, çarşı çok fena karışacak

 

 

Rusya'dan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyeliği ile ilgili tehdit gibi bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'e olası katılımını "büyük bir hata" olarak nitelendirdi ve geniş kapsamlı sonuçları olacağını vurguladı.

Interfax'ın açıklamasına göre Ryabkov, "Durum, elbette, koşullar ışığında kökten değişiyor. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın güvenliğinin bu kararın sonucunda güçlendirilemeyeceği bize göre çok açık. Onlar da böyle yanılsamalarına sahip olmamalılar" dedi.

Ryabkov ayrıca, "Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" diye konuştu.

Bir açıklama da Kremlin'den

Kremlin'den yapılan açıklamada da "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması kararını yakıdan izliyoruz, NATO'nun genişlemesi kıtanın güvenliğini güçlendirmeyecek" ifadesi kullanıldı.

KAYNAK: HABER7

 

 

 

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