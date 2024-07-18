Rusya'dan nükleer rest!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararı nedeniyle bazı bölgelere nükleer başlıklı füzeler konuşlandırabilecekleri ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin 2026'dan itibaren "Tomahawk" uzun menzilli seyir füzelerini Almanya'ya konuşlandırma kararını Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin nükleer füze kapasitesini artırmaya yönelik adımlarına yanıt vereceklerini belirten Ryabkov, "Olumsuz olanlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolara hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Ryabkov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füze yerleştirme kararına karşılık, Rusya'nın bazı bölgelere nükleer başlıklı füzeler yerleştirip yerleştirmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayarak, "Hiçbir seçeneği göz ardı etmiyorum." dedi.

Rusya'nın, NATO ülkelerinin ortak kapasitesini dikkate alarak "neyi, nerede, ne zaman" konuşlandıracağı konusunda karar vereceğine işaret eden Ryabkov, "Bu, kimseye yönelik bir tehdit değildir. Değişen zorluklara yanıt vermek için maliyet açısından da dahil olmak üzere en etkili seçeneği bulmanın bir yoludur." diye konuştu.

Batılı ülkelerin çeşitli bahanelerle gerginliği tırmandırdığını vurgulayan Ryabkov, "Bu üzücü bir durum ama hava savunma bölgemiz de dahil, Rusya sınırlarının tüm çevresi boyunca güvenliğimizi sağlama görevlerini çözme konusunda bizi durdurmayacak." ifadesini kullandı.

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ABD ve Almanya tarafından 10 Temmuz'da yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

Kremlin: NATO’nun Karadeniz’de yoğunlaşmasına imkan sağlayan strateji bizim için tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin kararını yürürlüğe koyan kararnamesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov, NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de kalıcı varlığını sağlamanın temel hedefler arasında yer aldığı stratejiyle ilgili olarak, "İttifakın üyesi olan kıyı devletler Bulgaristan ve Romanya’yı da hesaba katarak, NATO gemilerinin (Karadeniz'deki) yoğun varlığı, özellikle NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmalara doğrudan katılımı göz önüne alındığında elbette Rusya Federasyonu için ilave tehdit oluşturuyor. Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." dedi.

Karadeniz dışındaki devletlerin Karadeniz’de kalışları ile ilgili düzenlemelerin Montrö Sözleşmesi'nde sıkı bir şekilde düzenlendiğini hatırlatan Peskov, "Bu durumda Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen’in AB’yi savunma birliği haline dönüştürme vaadi ile ilgili de yorum yapan Peskov, "Bu, Avrupa devletlerinin askerileşmeye, gerilimi tırmandırmaya, çatışmaya ve dış politikalarında çatışmacı yöntemlere başvurmaya yönelik tutumunu bir kez daha doğruluyor." diye konuştu.

Peskov, söz konusu çalışmanın AB’nin NATO çerçevesinde sahip olduğu etkileşimle kesişeceğini sözlerine ekledi.