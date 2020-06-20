Rusya'dan NATO'ya gözdağı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "NATO’nun tutarlı bir şekilde Rusya sınırlarına yaklaşmasının güvenlik tedbirlerini almaya zorladığını" söyledi.

Peskov, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Rusya Federasyonu’nun, NATO askeri altyapısının tutarlı bir şekilde sınırlarımıza yaklaşmasıyla ilgili duruşu biliniyor. Bu hoşumuza gitmiyor ve en önemlisi ülkemizin güvenliğini garanti olarak sağlama yönünde tedbirler almaya zorluyor” dedi.

Polonya’nın kendi topraklarını NATO askeri altyapısına sunmasını değerlendiren Peskov, “Polonya kendiliğinden Rusya için tehdit oluşturamaz. Ama kendi topraklarını üçüncü tarafların veya NATO gibi bir örgütün askeri altyapısına sunmaya hazır olan bir ülke olarak bizim için tehdit arz ediyor” ifadesini kullandı.