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Ekonomi Rusya'dan Moskova Borsası'nda flaş hamle
Ekonomi

Rusya'dan Moskova Borsası'nda flaş hamle

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı tedbir almak için verdiği kararlarda esnemeye gitmeye başladı. Bu kapsamda Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 17:42:00 -
Rusya'dan Moskova Borsası'nda flaş hamle

Rusya, ülke ekonomisini sağlıklı yürütebilmek için kısıtlamalara karşı kararlar almaya ve yeni düzenlemeleri duyurmaya devam ediyor.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana finans piyasalarında çok sayıda sermaye kontrolü uygulanıyordu. Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.

Moskova Borsası, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler dışında kalan yatırımcıların bugün itibarıyla artık işlem yapabileceklerini duyurmuştu.

Rublenin dolar veya euro karşısındaki hareketleri sınırlı kaldı

Buna göre, söz konusu kapsama giren yatırımcılar bugün Moskova Borsası’nda işlem yapmaya başlarken, yabancıların işlemelerine yönelik kısıtlamaların kısmen kalkmasına rağmen rublenin dolar veya euro karşısındaki hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü.

Dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3

AA'nın haberine göre, dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artışla 61,3 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 0,3 yükselişle 62,5'e çıktı.

Moskova borsası düşüşte

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,02 değer kaybıyla 2.146 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 1.102 puana geriledi.

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