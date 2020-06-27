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Dünya

Rusya'dan Libya'da kaosu körükleyecek hamle! Paralı savaşçı ve Pantsir taşıyan uçaklar Sirte'ye 11'den fazla iniş yaptı

Libya basını, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmat dolu Rus uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 07:19:00 - 2020-06-27 07:52:56
Rusya'dan Libya'da kaosu körükleyecek hamle! Paralı savaşçı ve Pantsir taşıyan uçaklar Sirte'ye 11'den fazla iniş yaptı

Libya ordusu, Suriyeli paralı savaşçı ve Pantsir hava savunma sistemleri taşıyan Rus uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını duyurdu.

En az 11 iniş gerçekleşti

Libya basınında yer alan haberlere göre, orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı.

Uçaklar Pantsir ile silah ve mühimmat dolu

Dırah, söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığını kaydetti.

Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

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