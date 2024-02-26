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Dünya Rusya'dan kriz yaratacak yeni operasyon: Rusya hedef için yeniden düğmeye bastı! Putin kararı aldı, imzaladı
Dünya

Rusya'dan kriz yaratacak yeni operasyon: Rusya hedef için yeniden düğmeye bastı! Putin kararı aldı, imzaladı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 20:37:00 - 2024-02-26 20:38:51
Rusya'dan kriz yaratacak yeni operasyon: Rusya hedef için yeniden düğmeye bastı! Putin kararı aldı, imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dikkat çeken bir adımını dünyaya duyurdu! Ukrayna’da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini Güney Askeri Bölgesinde içine alan kararname imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin Batı Askeri Bölgesinden Moskova ve Leningrad askeri bölgeleri ayrılarak yeni iki askeri bölge oluşturuldu.
Böylece, Merkez ve Doğu bölgeleri dahil, ülkedeki askeri bölge sayısı 5'e yükseldi.

UKRAYNA'DA İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERİ KENDİ TOPRAĞI İLAN ETTİ

Ayrıca kararname ile, Ukrayna’dan işgal ve ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Güney Askeri Bölgesi içinde gösterildi.Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle hukuka aykırı olarak ilhak edilmişti.

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