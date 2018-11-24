Rusya'dan kriz çıkaracak şok suçlama! 'ABD, DAEŞ'i bahane ediyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin DAEŞ’i Suriye’de kalma bahanesi olarak kullandığını, Suriye’deki terörist grubu da Suriye’de rejimi değiştirmek isteyen herhangi bir müttefik olarak kullandığını söyledi.

"ABD DAEŞ'i müttefik olarak görüyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lizbon’da Portekizli mevkidaşı Augusto Santos Silva ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı DAEŞ’in henüz tam olarak yenilmediğini, DAEŞ’in yenilme şartının Suriye’de rejim değişikliğinin olması, İran’ın ve İran destekli birliklerin ülkeyi terk etmesi olduğunu söyledi. Bu, benim ABD’nin DAEŞ’i Suriye’deki varlığının bir bahanesi ve Suriye rejimine karşı mücadele eden bir müttefik olarak gördüğü tezimi doğruluyor" dedi.

"Birkaç bin haydut bulunduruyorlar"

Lavrov, DAEŞ’in Fırat’ın doğusunda ABD’nin kontrolünde bulunan bir bölgede bulunmaya devam etmesinin bu tezi doğruladığını söyledi. ABD’nin Suriye’nin güney kesiminde At-Tanf’da ABD’nin 55 kilometrekare yarı çaplı illegal bir bölge oluşturmasının da buraya dahil olduğunu söyledi. Lavrov, bu bölgede, Amerika’nın bölgedeki varlığına bahane olarak birkaç bin haydutu bulundurduğunu iddia etti.

İngiliz Genelkurmay Başkanı General Staff Mark Carleton-Smith’in "Rusya İngiltere’ye DAEŞ’ten daha büyük bir tehdit oluşturuyor" sözlerine gönderme yapan Lavrov, "Rusya hiç kimseyi zekasını ve siyasi yeteneğini göstermesini yasaklayamaz" dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Cuma günü Rus medyasına yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye’de bir rejim değişikliği arayışında olmadığını ancak Esad rejiminin tutum değiştirmesi için çalıştığını söyledi. James Jeffrey, ABD’nin Suriye’de antiterörist operasyonları yaptığını, ülkeyi bölmeyi arzu etmediğini söyledi.