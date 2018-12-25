Rusya'dan kritik uyarı! 'Saldırıya hazırlık yapıyorlar'

Ukrayna tarafından yapılan saldırgan açıklamaları Kiev yönetiminin çizgisine uygun bulan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın yer aldığı Donbass'a operasyon düzenleyebileceğini vurguladı.

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Zaharova, Kiev'in saldırgan söylemlerine dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Donbass'ta tam teşekküllü operasyona başlayabileceğini belirtti.

"Endişe verici"

Kiev yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırmak ve sıkıyönetimin devamını sağlamak için operasyonun yanında farklı seçenekler üzerinde durduğunu kaydeden Zaharova, "Ukrayna basınında giderek sıklaşan, silahlı oluşumların Donetsk ve Lugansk'ta zehirli maddeler kullanabileceği yönündeki haberler çok endişe verici" dedi.