0553 313 94 23

Rusya'dan kritik Türkiye hamlesi! 2019'da açılacak

Rusya İhracat Merkezi Grubu, 2019 yılında Türkiye'de ofis açacaklarını ve bu konuda hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
Rusya'dan kritik Türkiye hamlesi! 2019'da açılacak

Rusya İhracat Merkezi Grubu (Russian Export Center Group-REC) Direktörü Andrey Slepnev, gelecek yıl Türkiye’de ofis açmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasında uzun zamandır 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var. Açıklanan son verilere göre ise yaklaşık 21 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldı. Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Rusya ve Türkiye ile ticaret hacmi ocak-ekim döneminde yüzde 21.5 arttığını, Rusya'dan Türkiye'ye ihracat yapmak 19.8 artarak 17.8 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'den Rusya'ya ithalatın ise yüzde 31.5 artarak 3.4 milyara yaklaştığını açıkladı. Yani 10 ayda toplam ticaret hacmi 21 milyara yaklaştığını açıkladı. 2008'de ise bu rakam 38 milyar dolardı. Her iki ülkede yaşanan politik iyileşmenin ekonomiye yansıyacağını, en azından 10 yıl önceki rekorun tekrar kırılacağını öngörüyor. Hem Ankara hem Moskova bunun için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre Moskova tarafı, iki ülke arasında artan ticaret hacmi için kendi şirketlerine destek sunmak amacıyla önemli bir adım atmak üzere. Rusya İhracat Merkezi Grubu (Russian Export Center Group-REC) gelecek yıl Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. 2019 yılı içerisinde açılması planlanan ofisin duyurusunu ise Mısır'ı ziyaret eden Russian Export Center Group Direktörü Andrey Slepnev verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Mısır'da da ofis açmak istediklerini dilen getiren Slepnev, Rusya'nın ihracatını artırmak için odak pazarlara yöneleceklerini, bu ülkeler arasında Güney Afrika'nın da olduğunu belirtti.

2 kıtada 8 ofisi var

Russian Export Center Group'un Türkiye'de ofis açması ne anlama geliyor? Biraz kamuya ait bu kurum hakkında bilgi vermek gerekiyor. REC'in 2 farklı kıtada toplam 8 ofisi var. Bunlar, Azerbaycan, Çin, İran, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Vietnam. Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Güney Afrika gibi ülkelerin de eklenmesiyle bu rakamın artacağı öngörülüyor.

2016'da 8.9 milyar dolar destek verdi

Rusya ihracat haritasını belirleyen REC, şirketlerin küresel pazarları keşfetmesinin yanı sıra desteklenmesini de sağlıyor. Sadece finansal değil, ekonomik birikim de sunan REC, ayrıca Rusya Kredi ve Yatırım Sigortası (EXIAR), Rusya Eximbank'ı da bünyesinde barındırıyor. 2016 rakamlarıyla anlatmak gerekirse, REC, 2016'da Rus şirketlerinin ihracatına 8.9 milyar dolarlık destek sağladı. Bu ihracatçıların sayısı 500'ün üzerinde.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:40
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Rusya İhracat Merkezi Grubu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını beyzbol sopasıyla öldürmüş
    1. Başkentte korkunç olay! İş arkadaşını..
    2. Şehir Tiyatroları bu sezon 11 sahnede..
    3. Urfalı öğrenciler Mimar Sinan'ın..
    4. Drift yaptığı videoyu paylaştı, 6 bin..
    5. "Komşu" sağlık hizmetini Edirne'den..
    6. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    7. 'Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren bir..
    8. Takside unutulan altınları polise..
    9. Rusya'dan kritik Türkiye hamlesi!..
    10. Mogadişu'yu kana bulayan Eş-Şebab..
    11. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    12. AÖF final sınavı ne zaman 2019?
    13. Ezine'de kaçak kazıya drone ile..
    14. Çavuşoğlu Tunus Cumhurbaşkanı..
    15. Mansur Yavaş'tan Akşener'e teşekkür..
    16. Vodafone'dan hotspot açıklaması!..
    17. KKTC'den Netanyahu'ya tepki
    18. Yavaş: O iki partiyi ziyaret edeceğim
    19. Galatasaray, menajeriyle görüştü! İşte..
    20. Vodafone'danhotspot açıklaması
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!