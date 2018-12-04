0553 313 94 23

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Kremlin, Rusya'nın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye, Almanya ve Fransa ile bir araya gelebileceğini duyurdu.

04 Aralık 2018 Salı 17:33
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuri Ushakov, “Putin, Türkiye, Almanya ve Fransa ile Suriye hakkında görüşebilir” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa, Suriye konusunu görüşmek için yeni bir zirve gerçekleştirebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Danışmanı Yuri Ushakov, bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye meselesini görüşmek için bir araya gelebileceklerini duyurdu.

“Liderler her zaman İstanbul’da görüşmek istemeyebilirler”

“Erdoğan ve Merkel ile eğer gerekirse Suriye konusunda Putin, Erdoğan, Merkel ve Macron’un katılımıyla yeni bir zirve gerçekleştirmek konusunda anlaştık” diyen Ushakov toplantının gerçekleştirileceği yerin İstanbul dışında başka bir yer olabileceğini söylerken, “Liderler her zaman İstanbul’da görüşmek istemeyebilirler” ifadelerini kullandı. Ushakov, bu toplantı için liderlerin sadece ön hazırlıklarının olduğunu, toplantının yeri ve zamanının eş zamanlı olarak belirleneceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:33
  1. İstanbul
  2. Rusya
  3. Almanya
  4. Fransa
  5. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de bıçakla gasp iddiası
    1. Edirne'de bıçakla gasp iddiası
    2. Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi..
    3. "Yuvaya Dönüş" filminin çekimleri..
    4. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    5. Vücuduna sarılı eroinle yakalanan..
    6. Milli eğitim müdürlüğünden 'Doğum..
    7. Fenerbahçe, son 30 yılın en kötü..
    8. Dünya savaşın eşiğinde! ABD'ye..
    9. Doktora saldıran hasta yakını gözaltında
    10. Şehit aileleri ve gaziler böyle..
    11. Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı..
    12. Kesin karar verildi! O binalar yıkılacak
    13. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    14. Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya..
    15. Yeni astronot ekibi Uluslararası Uzay..
    16. Malatya'da uyuşturucu ticareti yapan..
    17. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan..
    18. Siirt kırsalında patlayıcı ele geçirildi
    19. İstinaf, eski HDP Eş Genel Başkanı..
    20. Almanya'nın Kaşıkçı yalanı ortaya çıktı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."