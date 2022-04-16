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Dünya Rusya'dan korkunç plan iddiası! Bunu yapacaklar
Dünya

Rusya'dan korkunç plan iddiası! Bunu yapacaklar

Rusya, Ukrayna'nın 'Toçka-U' füze sistemi ile Lazova'da bulunan tren istasyonundaki mültecilere saldıracağını ve saldırının faili olarak Rusya'yı işaret edeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:36:00 -
Rusya'dan korkunç plan iddiası! Bunu yapacaklar

Rusya- Ukrayna savaşı 52. gününde devam ederken, geçtiğimiz haftalarda Rusların Buça'da yaptığı katliam ve Kramatorsk kentinde sivillerin olduğu garı vurmalarının yankıları sürüyor. İki ülke arasındaki müzakere görüşmelerini olumsuz etkileyen bu saldırılar sonrası, Rusya tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Provokasyon iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu. Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Mizintsev şu ifadeleri kullandı: "Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor.

Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."

Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.

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