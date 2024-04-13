  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan korktukları için tek yapabildikleri yaptırım
Dünya

Rusya'dan korktukları için tek yapabildikleri yaptırım

Yeniakit Publisher
2024-04-13 02:16:00 -
Rusya'dan korktukları için tek yapabildikleri yaptırım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere, Rusya tarafından yeni üretilen alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ile metal borsalarında işlem görmesini yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ile koordineli olarak Rusya'nın alüminyum, bakır ve nikel ihracatından elde ettiği geliri kesintiye uğratmak amacıyla iki yeni yasak getirildiği bildirildi.

Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatının yasaklandığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin küresel metal borsalarında ve tezgah üstü türev ticaretinde kullanımının sınırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Londra Metal Borsası ve Chicago Ticaret Borsası gibi metal borsalarının Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır ve nikeli kabul etmesinin yasaklanacağı kaydedildi.

Metal borsalarının endüstriyel metallerin dünya çapında ticaretini kolaylaştırmada merkezi bir rol oynadığına işaret edilen açıklamada, ABD ve İngiltere'nin ortak hareket ederek Rusya'yı önemli bir gelir kaynağından mahrum bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ana metallere yönelik yeni yasakların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürmek için elde edebileceği geliri hedeflediğini belirterek, "Bu eylemi hedefli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirerek, ortaklarımızı ve müttefiklerimizi istenmeyen yayılma etkilerinden korurken Rusya'nın kazançlarını azaltacağız." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın 40 milyar dolarlık alüminyum, bakır ve nikel ihracatının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, müttefiklerle birlikte hareket edildiğinde Rusya'nın Ukrayna'da "yasa dışı savaş yürütme kapasitesini" devre dışı bırakmanın daha kolay olduğunu vurgulayarak, "İngiltere'nin bu alandaki liderliği sayesinde ABD ile, Rus metallerinin en büyük iki borsadan ortaklaşa yasaklanması yönündeki kararlı eylemimiz, Kremlin'in savaş makinesine daha fazla nakit akıtmasını önleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı
ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı

Dünya

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, çalışanlarının İsrail'de büyük şehirlerin dışına çıkmasını yasakladı

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Gündem

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Alman, İngiliz ve Avustralyalı mevkidaşlarıyla görüştü

ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinden üçlü zirve
ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinden üçlü zirve

Gündem

ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinden üçlü zirve

ABD'liler oyladı! İkisi de beceriksiz ve zararlı
ABD'liler oyladı! İkisi de beceriksiz ve zararlı

Dünya

ABD'liler oyladı! İkisi de beceriksiz ve zararlı

ABD’li Kokona! Filistinli üniversite öğrencisini böyle susturdu
ABD’li Kokona! Filistinli üniversite öğrencisini böyle susturdu

Gündem

ABD’li Kokona! Filistinli üniversite öğrencisini böyle susturdu

ABD'de bankacılık kârları düşüyor! JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon uyardı
ABD'de bankacılık kârları düşüyor! JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon uyardı

Ekonomi

ABD'de bankacılık kârları düşüyor! JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon uyardı

ABD medyası paylaştı: İran İsrail'e misilleme saldırı yapacak!
ABD medyası paylaştı: İran İsrail'e misilleme saldırı yapacak!

Dünya

ABD medyası paylaştı: İran İsrail'e misilleme saldırı yapacak!

ABD Temsilciler Meclisi'nde FISA tasarısı kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi'nde FISA tasarısı kabul edildi

Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nde FISA tasarısı kabul edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23