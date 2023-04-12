Rusya'dan kıtalararası balistik füze denemesi
Rusya Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığı belirtildi.
Deneme, Rusya'nın ABD ile kalan son nükleer silah kontrol paktı olan New START'a katılımını askıya almasından yalnızca haftalar sonra gerçekleşti; bu anlaşma kapsamında ABD ve Rusya nükleer stoklarını sınırlamayı kabul etmişti.
GÜÇ GÖSTERİSİ
Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın İrlanda'ya iniş yaptığı sırada gizemli bir yeni kıtalararası balistik füze denedi. İngiliz basını Rus liderin bu hamlesini 'güç gösterisi' olarak yorumladı.
HEDEFLERİ VURDU
Açıklamada, füzenin deneme atışının başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Fırlatmanın amacı, gelişmiş kıtalararası balistik füze ekipmanlarını denemekti.” ifadesine yer verildi.
Deneme atışının gerçekleştirildiği füzenin adına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, füzenin, Kazakistan’da bulunan Sarı-Şagan poligonundaki hedefi vurduğu aktarıldı.
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