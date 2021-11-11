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Dünya Rusya'dan kalleş saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'dan kalleş saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk toplam 5 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:45:00 -
Rusya'dan kalleş saldırı! Ölü ve yaralılar var

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçakları yerel saatle 11.05'te Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinin yakınlarındaki tavuk çiftliğine 3 hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk toplam 5 sivil hayatını kaybetti. Yaralanan 4 sivil de tedavi için sağlık merkezlerine nakledildi.

Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının gün içinde İdlib'in kuzeyindeki Maratmisrin beldesinde sığınmacı kamplarının yoğun olarak bulunduğu bölgeye de hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

İdlib'deki son durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

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