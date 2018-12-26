Rusya'dan İsrail'e büyük şok!
Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya, terör devleti İsrail'in Şam'a ve Beyrut'a iniş yapan iki sivil uçağı tehdit ettiğini açıkladı.26 Aralık 2018 Çarşamba 15:11
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in dün gece Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında iki sivil uçağın direkt tehdit edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail’in dün Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Şam’a ve Beyrut’a iniş yapan iki sivil uçağı direkt olarak tehdit etti” denildi.
Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, “İsrail F-16’ları Lübnan hava sahasından Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğinde iki yolcu uçağını tehlikeye attı” dedi.
YORUM YAZ