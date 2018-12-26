Rusya'dan İsrail'e büyük şok!

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail’in dün gece Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarında iki sivil uçağın direkt tehdit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail’in dün Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırı, Şam’a ve Beyrut’a iniş yapan iki sivil uçağı direkt olarak tehdit etti” denildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, “İsrail F-16’ları Lübnan hava sahasından Suriye’ye hava saldırısı düzenlediğinde iki yolcu uçağını tehlikeye attı” dedi.