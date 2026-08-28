Rusya'dan İngiltere'ye açık gözdağı: İngiliz askeri üsleri hedef alınabilir!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin Kiev'e verdiği askeri desteğe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İngiltere başta olmak üzere Ukrayna'ya silah sağlayan Avrupa ülkelerini hedef alan Zaharova, Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılan Batılı silahların sonuçlarının olacağını söyledi.

“PARİS, LONDRA VE BERLİN DOĞRUDAN SORUMLU”

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'daki gerilimin tırmanmasında rol oynadığını savunan Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'e sağladığı askeri sistemlere dikkat çekti.

Zaharova,

“Londra ve Paris, Ukraynalılara bazı askeri sistemleri devretme kararı alarak topraklarımıza düzenlenen saldırılar konusunda kendilerini aklamaya çalışıyor. Bu işe yaramayacak. Paris, Londra, Berlin ve diğer ülkeler terör saldırılarından doğrudan sorumlu.”

ifadelerini kullandı.

STORM SHADOW FÜZELERİNİ HATIRLATTI

Zaharova, İngiltere'nin 2023 yılından itibaren Ukrayna'ya uzun menzilli Storm Shadow seyir füzeleri gönderdiğini hatırlattı.

Londra yönetiminin söz konusu füzelerin üretilebilmesi için gerekli teknik bilgileri Kiev'e sağlamayı planladığını belirten Zaharova, Ukrayna ordusunun İngiliz yapımı silahları Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullandığını söyledi.

“İNGİLİZ ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALINABİLİR”

Moskova'nın en sert mesajı ise İngiliz askeri varlığına ilişkin geldi.

Zaharova, Ukrayna'nın İngiliz silahlarını kullanarak Rusya'ya saldırması halinde Moskova'nın karşılık verme hakkı bulunduğunu belirterek,

“Ukrayna'nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlediği saldırılara yanıt olarak Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisleri ve teçhizatı hedef alınabilir.”

Rus sivillere yönelik saldırılardan sorumlu tuttuğu kişilerin cezalandırılacağını belirten Zaharova, İngiltere'yi Rusya'ya karşı izlediği politikadan vazgeçmeye çağırdı.

NATO'YA DA AÇIK MESAJ: MEŞRU HEDEF OLURLAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin de sert ifadeler kullandı.

Yabancı askeri birliklerin Ukrayna topraklarına konuşlandırılmasını Moskova'nın kabul etmeyeceğini belirten Zaharova,

“Ukrayna'da özel askeri operasyonun sürdürülmesini ve uzun vadeli çözümü engelleyecek yabancı birliklerin konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez ve bu birlikler meşru askeri hedef haline gelecek.”

ifadelerini kullandı.

Böylece Moskova, Ukrayna'ya gönderilebilecek NATO birliklerinin doğrudan Rus ordusunun hedefi olabileceğini bir kez daha ilan etmiş oldu.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB'A ÇOK SERT TEPKİ

Zaharova'nın hedefindeki bir diğer isim Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb oldu.

Stubb'ın Ukrayna'nın Rus altyapısına yönelik İHA saldırılarının Moskova açısından savaşın maliyetini yükselttiği ve bu saldırıların desteklenmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Zaharova,

“Eğer Stubb, sivil unsurlara ve sivillere yönelik saldırıları haklı görüyorsa o, terörist.”

Zaharova, Finlandiya ve Moskova'nın “dost olmayan ülkeler” olarak tanımladığı devletlerin Rusya'ya yönelik hiçbir hamlesinin karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.

Moskova'nın gerekli gördüğü durumlarda ulusal çıkarları doğrultusunda karşılık vereceğini vurguladı.

UKRAYNA İLE YENİ GÖRÜŞME OLACAK MI?

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov'un Rus ve Ukrayna heyetlerinin eylül ayında yeniden bir araya gelebileceğine ilişkin açıklamalarına da değindi.

Söz konusu açıklamayı doğrulayamayacağını söyleyen Zaharova,

“Kiev'in açıklamalarının birçoğu medya etkisi oluşturmak amacıyla yapılıyor. Ukrayna tarafından krizin çözümüne yönelik yeni bir teklif alınmadı.”

ifadelerini kullandı.

“KİEV NÜKLEER ŞANTAJ YAPIYOR”

Rus Sözcü, Ukrayna ordusunu Zaporijya Nükleer Güç Santrali ve santralin yakınındaki Energodar'a saldırılar düzenlemekle de suçladı.

Saldırıların yalnızca bölgeyi değil Avrupa'yı da tehlikeye attığını savunan Zaharova,

“Kiev yönetimi nükleer şantaj yapıyor, Avrupa'nın ve tüm dünyanın güvenliğini tehlikeye atıyor.”

değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'nın İngiliz askeri tesislerini açık biçimde hedef gösterebileceğini açıklaması ve Ukrayna'ya gönderilebilecek NATO askerlerinin “meşru askeri hedef” sayılacağını bildirmesi, Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşınabileceğine işaret ediyor.