Rusya'dan İngiltere kararı

24 Şubat 2022 tarihinde Moskova saatiyle 06.00 civarında Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik işgal başlatıldı. Rusya'nın bu hareketinden sonra ABD ve İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım furyasının başını çekti. Bu kapsamda İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı" duyurdu. Yaptırımlar İngiltere'nin Vladimir Putin'in özel ordusu olarak görülen paramiliter örgüt Wagner Group'u, stratejik sektörleri, bankaları ve iş dünyasından elit isimleri hedef aldı. Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenski'yi öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da vardı.



İngiltere, bu yaptırımlar sonrasında 7 Nisan'da Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulduğu ve İngiltere'den Rusya'ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdiği belirtildi. Açıklamada bu yıl sonuna kadar tüm Rus kömür ve petrol ithalatının sona ereceği aktarıldı.İngiltere'nin oligarklara ve kilit stratejik sektörlere karşı harekete geçeceği de aktarılan açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda meslektaşlarını yeni yaptırım dalgaları üzerindeki ivmeyi sürdürmeye çağıracağı belirtildi

Rus ekonomisine darbe

Sberbank ve Credit Bank of Moscow'un varlıklarının dondurulduğu ifade edilen açıklamada Sberbank'ın Rusya'nın en büyük bankası olduğu ve bu yaptırım kararının ABD ile koordineli olarak alındığı ifade edildi.İngiltere'den Rusya'ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdiği belirtilen açıklamada 2020'de İngiltere'nin Rusya'daki yatırım miktarının 11 milyar poundun üzerinde olduğu ve bunun Rus ekonomisine başka bir büyük darbe olacağı aktarıldı.

Rusya'dan karşı atak

İngiltere'nin yaptırım hamlelerine Rus tarafından yanıt geldi. Rusya, oligarklarına sert yaptırımlar uygulayan İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson'un da dahil olmak üzere 13 isim hakkında yaptırım kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace de yaptırım listesindeki isimler arasında. Bu iki isim için aynı zamanda Rusya'ya giriş yasağı getirildi.