Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı! Rus savaş uçakları tarafından İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Rus savaş uçakları tarafından İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti. 4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ Sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Esad rejiminin gece geç saatlerde Hama’ya bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivili hayatını kaybetmişti. ATEŞKESİ İPTAL ETMİŞLERDİ Esad rejimi dün gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

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