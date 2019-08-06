Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!
Rus savaş uçakları tarafından İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.06 Ağustos 2019 Salı 20:49
Rus savaş uçakları tarafından İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.
4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Sivil savunma ekipleri olay yerine gelerek enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Esad rejiminin gece geç saatlerde Hama’ya bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivili hayatını kaybetmişti.
ATEŞKESİ İPTAL ETMİŞLERDİ
Esad rejimi dün gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de bu ayın başında ilan ettiği şartlı ateşkesi iptal ederek yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.
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