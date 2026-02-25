  • İSTANBUL
Rusya, Google ve Telegram'a ceza kesti

Rusya, milli güvenliğini ve toplumsal değerlerini hedef alan küresel platformlara geçit vermiyor. Yasaklı içerikleri kaldırmayan ve VPN kurnazlığıyla yasaları delmeye çalışan Google ile Telegram'a toplamda 29 milyon ruble para cezası kesildi.

Küresel siber güçlerin ülkelerin iç hukukunu ve ahlaki değerlerini hiçe sayan dayatmalarına karşı Rusya’dan bir hamle daha geldi. Moskova’da görülen davalarda, dijital mecraların sinsi operasyonları ve yasa tanımaz tutumları mahkum edildi.

Rusya'da, Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağladığı için Google’a 22 milyon ruble ve yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a da 7 milyon ruble ceza verildi.

Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü.

Uygulama dükkanı Google Play üzerinden VPN hizmetlerine erişim sağlandığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google’ın 22 milyon ruble (yaklaşık 288 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

7 MİLYON RUBLE CEZA!

Mahkeme, uygulama üzerinden alkol satışı yapıldığı ve LGBT propagandası yapılan içerikleri kaldırmadığı için Telegram’a da 7 milyon ruble (yaklaşık 91 bin 680 dolar) ceza verdi.

Ülkede Apple, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

