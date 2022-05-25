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Dünya Rusya'dan 'gıda krizi'ne şartlı çözüm! 'İngiltere savaş gemisi gönderdi' iddiası
Dünya

Rusya'dan 'gıda krizi'ne şartlı çözüm! 'İngiltere savaş gemisi gönderdi' iddiası

Rusya'nın ablukası nedeniyle Ukrayna’nın işlemeyen limanları, dünyada gıda krizine neden olurken Rusya, Ukrayna limanlarını açabileceğini açıkladı. Ancak bunu bazı yaptırımları kaldırılması şartına bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 23:33:00 -
Rusya'dan 'gıda krizi'ne şartlı çözüm! 'İngiltere savaş gemisi gönderdi' iddiası

Ukrayna limanlarından tahılın dünyaya ulaştırılamaması nedeniyle gıda kıtlığının patlak verdiği krize Rusya’dan şartlı çözüm önerisi geldi. Ukrayna'nın Karadeniz’de bulunan Odesa bölgesindeki limanları savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda. Bu süre zarfından 20 milyon tondan fazla tahıl silolarda kaldı.

Uluslararası toplum Karadeniz’de buğday koridoru açılmasına yönelik çareler ararken batılı ülkeler bunun için Rusya’nın rızasının gerektiğinin de altını çizdi. Rusya basını da Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko'nun, konu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler ile temasta olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz gün de Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise İngiltere’nin, Ukrayna tahılının sevkiyatı için Karadeniz’e savaş gemisi göndermeyi değerlendirdiğini iddia etti. Londra ise savaş gemileriyle ilgili böyle bir planları olmadığını açıkladı.

Kaynak: CNN Türk

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