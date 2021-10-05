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Dünya Rusya'dan gerilimi artıracak hamle! Türkiye de karşı çıkıyor
Dünya

Rusya'dan gerilimi artıracak hamle! Türkiye de karşı çıkıyor

Rusya, Kırım'da provokasyonu devam ettiriyor. Moskova yönetimi işgal altında bulunan Kırım'ın Akyar bölgesi yakınlarında havalimanı inşa etmeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:26:00 -
Rusya'dan gerilimi artıracak hamle! Türkiye de karşı çıkıyor

Rus işgali altındaki Kırım’ın Kremlin kontrolündeki yönetimi, Akyar yakınlarındaki Belbek havalimanının “sivil bölümünün yeniden inşası ve geliştirilmesi kapsamında” bir ihale başlattı.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, toplamda 21,3 hektar alana sahip altı şantiye alanında çalışma yapılacak. Ana tesisin alanı ise yaklaşık 16 hektar olacak. Bir yıl içinde bitirilmesi gereken projenin toplam maliyeti yaklaşık 1,2 milyar ruble olduğu belirtiliyor.

Rusya 2018 yılında Akyar (Sivastopol) şehri yakınında bulunan “Belbek” askeri havalimanında yeni bir pist inşa etmişlerdi. Yeni pistin stratejik uçaklar dahil olmak üzere tüm tip askeri uçakları kabul etme potansiyeline sahip olduğu açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 27.03.2014 tarihli 68/ 262 numaralı Ukrayna toprak bütünlüğüne ilişkin kararına göre; Kırım’ın hava sahası, yarımadanın Rusya tarafından işgaline bağlı olarak kapatıldı.

Ukrayna sahası ihlal ediliyor

2014 Nisan ayının başında Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) Kırım’a uçuşları yasakladığını duyurdu. ICAO, yayınladığı resmi bildirisinde, Akmescit havaalanının havacılık yönetim hakkının Ukrayna’ya ait olduğunu belirtmiş ve Rusya tarafından Ukrayna’ya ait havacılık alanına müdahalenin devam etmesi durumunda Rusya’nın havacılığı ve havayolu şirketleri için çok ciddi sonuçların ortaya çıkacağını açıklamıştı.

Ancak, işgalin başladığı 2014 yılından beri, özellikle Rus hava yolları şirketleri, Kırım’da faaliyet gösteren Akmescit’teki havaalanına uçuşlar gerçekleştirerek, geçici olarak işgal altındaki bölgede Ukrayna’nın hava sahasını ve devlet sınırını ihlal ediyor.

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