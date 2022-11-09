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Avrupa Rusya'dan 'geri çekilme' emri!
Avrupa

Rusya'dan 'geri çekilme' emri!

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 21:12:00 -
Rusya'dan 'geri çekilme' emri!

Rus Ordusu, Ukrayna'nın Herson şehrinden geri çekilme kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Dinyeper Nehri boyunca Rus birliklerin geri çekilmesine başlamasını emrettiğini açıkladı.

Şoygu, "Rus askerlerinin yaşamı ve sağlığı her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.

Çekilme emrini canlı yayınlanan toplantıda verdi

Şoygu’nun Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile televizyonlardan canlı yayınlanan toplantıda verdiği emir, Rus güçlerinin Herson kentinden Dinyeper Nehri’nin doğu kıyısına çekileceği anlamına geliyor.

Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti.

Sivil nüfusun tehlike altında olduğu öne sürüldü

AA'nın aktardığına göre Surovkin, Rusya birliklerinin, Ukrayna güçlerinin Herson’a düzenledikleri saldırılara başarılı bir biçimde direndiklerini, ancak bununla beraber buradaki sivil nüfusun sürekli tehlike altında bulunduğunu da belirtti.

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