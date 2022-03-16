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Gündem Rusya'dan gelen ayçiçek yağı sevkiyatı başladı
Gündem

Rusya'dan gelen ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin’e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 17:23:00 -
Rusya'dan gelen ayçiçek yağı sevkiyatı başladı

Rusya’nın Yisk Limanı’ndan 9 Mart’ta çıkış yapan ve bu sabah Mersin’e ulaşan Lilac isimli gemiden ayçiçeği yağının sevkiyatı başladı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi Lilac, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan Çarşamba günü hareket ederek, 7 günlük yolcuğun ardından bu sabah Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi açıklarına ulaştı.

6 bin 99 ton ayçiçeği yağı depolara aktarılıyor

Mersin’in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Sevkiyatın yaklaşık 30 saat sürmesi bekleniyor.

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