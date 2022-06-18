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Dünya Rusya'dan gaz fabrikasına füzeli saldırı
Dünya

Rusya'dan gaz fabrikasına füzeli saldırı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 21:43:00 -
Rusya'dan gaz fabrikasına füzeli saldırı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde bulunan bir gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegunov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle büyük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi" dedi.

Vali Sinegunov ayrıca bölgede bazı binaların hasar gördüğünü belirtti.

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