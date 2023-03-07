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Dünya Rusya'dan flaş yasak! Durduruldu
Dünya

Rusya'dan flaş yasak! Durduruldu

Rusya'dan yurt dışına turist gönderen 14 tur operatörünün faaliyetleri resmen durduruldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 07:59:00 -
Rusya'dan flaş yasak! Durduruldu

Rusya'da outgoing turizm pazarı küçülmeye devam ediyor. Rus turizm haber portalı Tourporm'da yer alan habere göre Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, yurt dışına turist gönderen 14 tur operatörüne yurt dışına turist göndermeyi bırakmalarını emretti. Karara gerekçe olaraki, söz konusu tur operatörlerinin gerekli finansal garantileri vermemeleri gösterildi.

Yeni dönemde faaliyette bulunabilmek için vermeleri gereken finansal garantiler hakkında bilgi vermeyen 14 tur operatörünün lisansı iptal edildi. Lisansı iptal edilen tur operatörleri Şunlar:

LLC Babushka Tours

Baikal-Sakhali LLC

VJ Service LLC
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LLC Edem

NST-TOUR

Azimut-Tour LLC

Service Ulysses LLC

Cruisegis LLC

LLC Tops of The Mountains

Extreme Time

LLC Scarlet Sails

LLC MurmanTravl

Oxford Linguistic Center

Ir-Travel LLC

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