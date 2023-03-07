Rusya'dan flaş yasak! Durduruldu
Rusya'dan yurt dışına turist gönderen 14 tur operatörünün faaliyetleri resmen durduruldu.
Rusya'da outgoing turizm pazarı küçülmeye devam ediyor. Rus turizm haber portalı Tourporm'da yer alan habere göre Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, yurt dışına turist gönderen 14 tur operatörüne yurt dışına turist göndermeyi bırakmalarını emretti. Karara gerekçe olaraki, söz konusu tur operatörlerinin gerekli finansal garantileri vermemeleri gösterildi.
Yeni dönemde faaliyette bulunabilmek için vermeleri gereken finansal garantiler hakkında bilgi vermeyen 14 tur operatörünün lisansı iptal edildi. Lisansı iptal edilen tur operatörleri Şunlar:
LLC Babushka Tours
Baikal-Sakhali LLC
VJ Service LLC
ÖNE ÇIKAN VİDEO
LLC Edem
NST-TOUR
Azimut-Tour LLC
Service Ulysses LLC
Cruisegis LLC
LLC Tops of The Mountains
Extreme Time
LLC Scarlet Sails
LLC MurmanTravl
Oxford Linguistic Center
Ir-Travel LLC