Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, Moskova Yönetimi’nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin soruya, “Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil” yanıtını verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Peskov şöyle konuştu: “Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye'ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi.”

“Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya’yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği” sorusuna ise Peskov, “Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir” şeklinde cevap verdi.