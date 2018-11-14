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Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Tonlarca geri gönderildi

Adana'dan Rusya'ya ihraç edilen tonlarca narenciye ürünleri, meyve sineği tehlikesiyle geri gönderildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:05
Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Tonlarca geri gönderildi

Adana’daki narenciye üreticileri, Rusya’ya ihraç edilen tonlarca ürünün, Akdeniz meyve sineği zararlısının bahane edilerek geri gönderilmesine tepki gösterdi. Üreticiler, bu durumun ciddi boyutta ekonomik zararlara yol açabileceğini söylerken, Rusya’nın tavrını ise siyasi olarak görüyor.

Çukurova’daki narenciye üreticileri, Rusya’ya ihraç edilen tonlarca ürünün, Akdeniz meyve sineği zararlısının bahane edilerek geri gönderilmesine tepki gösterdi. Üreticiler, bu durumun, ürünlerin dalında kalarak ciddi boyutta ekonomik zararlara yol açabileceğini söyledi.

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye’nin narenciye üretiminin büyük bölümünün karşılandığı Çukurova’daki üreticilerin, son günlerde Rusya’ya ihraç edilen tonlarca portakal, mandalina, greyfurt ve limonun geri gönderilmesinin şokunu yaşadığını bildirdi.

Rusya'nın tavrı tamamen siyasi

Rusya’nın, narenciye ürünlerini, Akdeniz meyve sineğini bahane ederek geri gönderdiğini belirten Doğan, “Bölgemizdeki üreticiler, turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde zarara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı ciddi bir mücadele gerçekleştirdi. Bizim için önemli bir pazar olan Rusya’ya ihraç edilen ürünlerimizde, ne Akdeniz meyve sineği zararlısının yol açtığı kalite kaybı, ne de ilaç kalıntısı mevcut. Rusya’nın bu tavrı bize göre tamamen siyasi” dedi.

Gerçek dışı sebeplerle geri gönderiliyor

Doğan, yöredeki narenciye bahçelerinin daha üçte birinde hasat yapıldığı bilgisi vererek, şöyle konuştu: “Gemiler dolusu narenciyenin geri gönderilmesi durumu devam ediyor. Üreticiler ve ihracat yapan firmalar ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyor. Dalında tonlarca narenciye hasat edilmeyi beklerken, böyle bir durumun yaşanması bizleri derin bir endişeye sürükledi. Rusya, bu tavrını sürdürür ve ürünlerimiz dalında kalarak ekonomik değerini yitirirse iflaslar başlar. Zaten girdi maliyetlerinin yüksekliği karşısında sıkıntılı sezon geçiren üreticilerimiz, borçlarını ödeyemez hale gelir. Üreticilerimiz, Rusya’nın gerçek dışı gerekçeyle ürünlerimizi geri göndermesinin önlenmesi için, başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklarımızın girişimde bulunmasını bekliyor. Türkiye, ekonomimize yönelik spekülatif saldırıları bertaraf etme konusundaki başarısını, bu konuda da gösterecektir.”

Doğan, narenciye ihracatıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda sağlanan desteklerin bu yıl da uygulanması gerektiğine dikkati çekerek, “Asıl destek, ürünlerimizin geri gönderilmeye başlandığı bu günlerde lazım. Bu konuda kısa sürede karar alınmalı. Destek verilmez ise üreticilerin derdi katlanacak” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:05
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  2. Rusya
  3. narenci

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