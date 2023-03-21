Rusya'dan flaş “Türkiye” açıklaması! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğal gaz merkezi projesi konusunda Türkiye ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi. Peskov "Bunun fazlasıyla zor bir iş olduğu aşikardır. Bu projede bazı gecikmeler olacaktır. Türk ortaklarımızla bu alandaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili projeye değinen Peskov, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Rusya’dan Türkiye’ye kritik “doğal gaz” mesajı

Peskov, "Bunun fazlasıyla zor bir iş olduğu aşikardır. Bu oldukça zor bir proje. Bu projede, zaman konusunda bazı gecikmeler, teknik veya diğer nitelikteki belirli sorunlar olacaktır. Türk ortaklarımızla bu alandaki çalışmalarımıza ve işbirliğimize devam edeceğiz." dedi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasını değerlendiren Peskov, dünyada Rusya ve Putin'e karşı düşmanca tavır sergilendiğini söyledi.

Peskov, "Her şeyi not ediyoruz. Çalışmayı sürdürüyoruz. Devlet Başkanı da çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.