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Dünya Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Böyle bir şeyi...
Dünya

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Böyle bir şeyi...

Rus lider Putin'in Türkiye'ye geleceği iddiaları basında yer almıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin "Önümüzdeki haftalarda Putin'in, Ankara'ya ziyareti planlanmıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 11:46:00 -
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Böyle bir şeyi...

 

Rus lider Putin'in Türkiye'ye geleceği iddiaları basında yer almıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin "Önümüzdeki haftalarda Putin'in, Ankara'ya ziyareti planlanmıyor" dedi.

 

Bir konferansta konuşan Peskov, “Her şeyin yolunda gideceğinden, zafere ve tüm hedeflerimize ulaşacağımıza eminim. Devlet başkanımız ülkeyi nereye götürdüğünü biliyor” dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkenin tamamının desteklediğini belirtti.

Rusya’ya karşı diplomatik, siyasi, ekonomik bir savaş yürütüldüğünü, ülkenin izole edilmeye çalışıldığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Eskisi gibi yumuşak bir dille onları 'dostane olmayan ülke' olarak adlandırıyoruz. Ancak ben artık bunların düşman ülkeler olduğunu söyleyebilirim, zira yaptıkları şey savaş” dedi.

Peskov, Rus lider Putin'in Türkiye'ye geleceği iddialarına ilişkin "Önümüzdeki haftalarda Putin'in, Ankara'ya ziyareti planlanmıyor" diye konuştu.

 

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