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Dünya Rusya'dan flaş "Türkiye" açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş "Türkiye" açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Yunanistan ile ilişkilerini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirirken, Türkiye ile ilişkilerine ise 10 üzerinden 7 puan verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:32:00 -
Rusya'dan flaş "Türkiye" açıklaması

 

Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde son dönemde karşılıklı hamleler ve açıklamalarla tansiyon yükselirken, Rusya’dan iki ülkeyle olan ilişkilere yönelik kritik açıklamalar geldi.

Rus haber ajansı TASS’ın Yunan TV Kanalı ANT1’dan alıntıladığı haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Yunanistan ile ilişkilerini 10 üzerinden 6 olarak değerlendirirken, Türkiye ile ilişkilerine ise 10 üzerinden 7 puan verdi.

TV kanalının haberine göre Peskov, Putin’in Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yakın zamanda yapacağı görüşmeden doğan Rus-Yunan ilişkilerine ve beklentilerine değindi. Bundan yola çıkan Peskov, Moskova ve Ankara arasındaki ayrıcalıklı işbirliğine vurgu yaparken, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi ile ilgili de konuştu.

Kremlin sözcüsü Peskov, 1-10 arasında bir ölçekte Rus-Yunan ilişkilerini 6 olarak değerlendirirken, Rusya-Türkiye ilişkilerine ise 7 puan verdi. Peskov, kaybedilen pozisyonları aşmak ve ülkeler arasındaki işbirliği alanlarını genişletmek için ciddi fırsatlar olduğunu da sözlerine ekledi. 

 

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