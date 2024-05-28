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Dünya Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sundu ortaya çıktı! Şoke etti! Dünyayı değiştirebilir...
Dünya

Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sundu ortaya çıktı! Şoke etti! Dünyayı değiştirebilir...

Yeniakit Publisher
2024-05-28 19:16:00 - 2024-05-28 19:28:46
Rusya’dan flaş Taliban planı: Teklif resmen sundu ortaya çıktı! Şoke etti! Dünyayı değiştirebilir...

Rusya’dan Afganistan’da yönetimi 20 yıl aradan sonra ele geçiren Taliban hakkında flaş bir karar çıktı. Rus Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılması için teklif sundu.

Rusya, 2003 yılında terör örgütleri listesine eklediği Taliban hakkında flaş bir karar verdi. Moskova yönetimi, Taliban’ı terör örgütleri listesinden çıkarmayı planlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Kremlin’e teklifte bulunacağını açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Kabulov, sürece olumlu baktığını belirterek, “Bu, Taliban yönetiminin tanınması öncesi gerekli bir süreç. Bu nedenle bu konu değerlendiriliyor. Tüm hususlar, Rusya'nın üst düzey yönetimine iletildi. Bu konuda karar alınmasını bekliyoruz" dedi.

Kabulov, 2022'de Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin tanınması ihtimalinin olduğunu söylemişti.

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