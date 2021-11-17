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Dünya Rusya’dan flaş petrol kararı! Belarus üzerinden Polonya’ya taşınıyordu
Dünya

Rusya’dan flaş petrol kararı! Belarus üzerinden Polonya’ya taşınıyordu

Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi devam ederken Avrupa ile arası bozuk olan Rusya’dan önemli karar geldi. Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattı bakıma alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:43:00 -
Rusya’dan flaş petrol kararı! Belarus üzerinden Polonya’ya taşınıyordu

Rus petrolünü Belarus üzerinden Polonya'ya taşıyan Drujba boru hattında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle petrol akışının kısıtlandığı açıklandı.

Rus devlet petrol sevkiyat şirketi Transeft'in Başkan Danışmanı İgor Demin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının Belarus kısmında önceden planlanmamış bakımların yapılacağını söyledi.

Bakım nedeniyle hattan yapılan petrol sevkiyatında kısıtlamalar olacağını belirten Demin, "Belarus üzerinden Polonya'ya sevkiyat yapan boru hattında bakım üç gün sürecek." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Batı ile yaşanan gerginlik nedeniyle Belarus üzerinden Avrupa'ya yapılan doğal gaz sevkiyatını durdurabileceklerini ifade etmişti.

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