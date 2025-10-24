  • İSTANBUL
Rusya'dan flaş karar! Ayçiçeği yağı ve tohumunda yeni dönem başlıyor
Moskova yönetimi, gıda piyasalarını koruma gerekçesiyle ayçiçeği yağı ve tohumuna uygulanan ihracat vergilerini 2028 yılı Ağustos ayına kadar uzattı. Kararla birlikte Rusya’nın tarım ihracatında yeni bir denge süreci başlamış olacak.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği yağı ve tohumuna ilişkin alınan kararın detaylarına yer verildi.

Ağustos 2026'da sona erecek ayçiçeği yağı ve tohumuna yönelik gümrük vergilerinin Ağustos 2028'e kadar uzatıldığına işaret edilen açıklamada, ayçiçeği tohumunda verginin yüzde 50, yağında ise değişken vergi oranının uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın ayçiçeği tohumunun iç piyasada işlenmesi ve vatandaşların ayçiçeği yağına erişimini korumak için alındığı bilgisine yer verildi.

Rusya, dünyanın önde gelen ayçiçeği yağı ve tohumu üreticileri arasında yer alıyor.

