Avrupa çareyi Türkiye'de buldu: Aylık 1 buçuk milyon TL maaş!

İspanya, yaşadığı ağır vasıta şoförü krizini çözmek için rotayı Türkiye’ye çevirdi. İspanya’daki işverenleri temsil eden USINTRA ile Türkiye’nin resmi istihdam kurumu İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında, Türkiyeli TIR ve kamyon şoförlerine Avrupa’da yüksek maaşlı iş kapısı açılıyor.

Avrupa’da ağır vasıta şoförü krizi büyürken, İspanya’dan Türkiyeli şoförler için dikkat çeken bir adım geldi. İspanya, Türkiye ile yaptığı resmi anlaşma kapsamında yıllık 35 bin euroya varan maaşla ağır vasıta şoförü istihdam etmeye hazırlanıyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bu yeni fırsat, Avrupa’da çalışmak isteyen binlerce şoförün radarına girdi.

Yeni programla birlikte, İspanya’da çalışacak ağır vasıta şoförlerine yıllık 25 bin ile 35 bin euro arasında maaş ödenecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Yetkililer, iş ilanlarının önümüzdeki günlerde İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını açıkladı. Başvurular tamamen resmi kanallar aracılığıyla yapılacak ve süreç devlet güvencesi altında yürütülecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa başvuracak adaylarda aranan temel şartlar şöyle:

2009 ve öncesinde alınmış ağır vasıta (C veya CE) ehliyeti

Meslekte deneyim

Yurt dışında çalışmaya engel bir durumun olmaması

Başvurusu kabul edilen adaylar, önce çevrim içi dil eğitimi, ardından İspanya’da 1 haftalık mesleki uyum eğitimi alacak.

TÜM MASRAFLAR İSPANYA TARAFINDAN KARŞILANACAK

Eğitim sürecinde ve İspanya’ya geçiş aşamasında:

Eğitim masrafları

Organizasyon giderleri

Mesleki uyum süreci

tamamen USINTRA ve İspanyol kuruluşlar tarafından karşılanacak. Bu da programı, Avrupa’da çalışmak isteyen Türkiyeli şoförler için riski düşük, cazip bir fırsat haline getiriyor.

AVRUPA’DA ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN TARİHİ FIRSAT

Avrupa genelinde yaşanan şoför açığı nedeniyle bu tür anlaşmaların artması beklenirken, İspanya’nın Türkiye ile resmi protokol imzalaması dikkat çekti. Yıllık 35 bin euroya varan maaş, sosyal haklar ve yasal çalışma imkânı, ağır vasıta şoförleri için yeni bir kapı aralıyor.

Başvuru takvimi ve detayların İŞKUR tarafından kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Avrupa hayali kuran şoförler için kritik süreç başlıyor.