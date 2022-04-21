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Dünya Rusya'dan flaş karar! 3 ülkenin konsolosluklarını kapattı
Dünya

Rusya'dan flaş karar! 3 ülkenin konsolosluklarını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e askeri yardım ettikleri gerekçesiyle Litvanya, Letonya ve Estonya’nın konsolos ve başkonsoloslukların kapatılmasına karar vererek tüm çalışanlarını da "istenmeyen kişi" ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:01:00 - 2022-04-21 16:19:02
Rusya'dan flaş karar! 3 ülkenin konsolosluklarını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın konsolos ve başkonsoloslukların kapatılmasına karar vererek tüm çalışanlarını da "istenmeyen kişi" ilan etti.

Rusya'dan 3 Baltık ülkesine misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Letonya'nın St. Petersburg ve Pskov'daki konsoloslukları, Estonya ve Litvanya'nın ise St. Petersburg'daki başkonsolosluklarının kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

 

Çalışanlar 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Açıklamada, konsoloslukların tüm çalışanlarının da "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi. Kararın, karşılıklılık ilkesi temelinde ve bu ülkelerin yetkililerinin Kiev rejimine askeri yardım sağlamasının dikkate alınarak verildiği vurgulandı. Konsolosluk çalışanları ve Rus vatandaşı olmayan diğer personelin, belirlenen süre içinde Rusya topraklarından ayrılması gerektiği kaydedildi.

1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine göre ev sahibi ülke, yabancı diplomatları istenmeyen kişi ilan etme hakkına sahip.

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