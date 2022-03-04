  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan flaş karar
Dünya

Rusya'dan flaş karar

Rusya, resmi açıklama ile Facebook'u engellediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 22:42:00 -
Rusya'dan flaş karar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatından sonra yaptırımlar arka arkaya gelirken bazı batı şirketleri de bu yaptırımlara katıldı.

Bu kapsamda Facebook, Rus medyasına sansür uyguladı.

Bunun üzerine Rusya da Facebook’a erişimi yasakladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay