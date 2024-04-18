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Dünya Rusya'dan flaş İsrail çağrısı: Acilen ele alın
Dünya

Rusya'dan flaş İsrail çağrısı: Acilen ele alın

Yeniakit Publisher
2024-04-18 07:44:00 -
Rusya'dan flaş İsrail çağrısı: Acilen ele alın

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ramazan ayında ateşkes talebine uymayan İsrail'e karşı yaptırımlar konusunu acilen değerlendirmeye alma çağrısı yaptı.

Nebenzya, BMGK’nin Ramazan ayı nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden Güvenlik Konseyi kararına uymaması nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması konusunu acilen değerlendirmeye alması gerektiğini belirtti.

Rus diplomat, “Bir kez daha hatırlatıyoruz: Güvenlik Konseyi'nin zorunlu kararlarına uyulmaması, bu kararı ihlal edenlere karşı yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Konseyin bu konuyu acilen ele alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Nebenzya, Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden BMGK’nin 2728 sayılı kararının yerine getirilmediğini anımsattı.

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